Efsane diyet

Monica Bellucci, yaza hazırlık için kolları sıvadı. 53 yaşındaki yıldızın, kısa sürede 10 kilo verdiği diyetin ayrıntıları şöyle: Kahvaltı: şekersiz çay, kahve ya da meyve suyu, 1 dilim kepekli ekmek, 30 gram az yağlı peynir veya bir kase yoğurt, 1 yumurta. Ara öğün: 1 elma. Öğle: Bir tabak salata, ızgara et ya da balık, buharda pişmiş 70 gram sebze, 150 gram makarna, pilav veya patates, 20 gram peynir, 1 meyve. Ara öğün: Şekersiz yeşil çay Akşam: Sebze çorbası, 70 gram yağsız et veya balık, haşlanmış yumurta, yoğurt...