Havaların ısınmasıyla ünlüleri zayıflama telaşı sardı. Bu isimlerden Demet Özdemir de düzenli spor yapmaya başladı. Vücudunu şekillendirmek için pilates yapan 26 yaşındaki oyuncu, spor sırasında çektirdiği fotoğrafları paylaşıp havasını attı. Özdemir'in karın kasları da dikkatlerden kaçmadı.
Demet kasıldı
Etiketler: Demet Özdemir , Fitness , Spor
- 26 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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