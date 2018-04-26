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Demet kasıldı

Demet kasıldı
Havaların ısınmasıyla ünlüleri zayıflama telaşı sardı. Bu isimlerden Demet Özdemir de düzenli yapmaya başladı. Vücudunu şekillendirmek için pilates yapan 26 yaşındaki oyuncu, spor sırasında çektirdiği fotoğrafları paylaşıp havasını attı. Özdemir'in karın kasları da dikkatlerden kaçmadı.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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