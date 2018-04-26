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heyecanı

Arjantin heyecanı
Engin Akyürek, Arjantin'de fırtınalar estirmeyi sürdürüyor. Akyürek'in oynadığı 'Çocuklar Sana Emanet' filmi, 'deki Santa Cruz Film Festivali'nin seçkisine girdi. Film için İspanyolca afiş hazırlandı.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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