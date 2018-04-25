'Hadi Yine İyisin' şarkısıyla 90'lara damga vuran TayfunDuygulu, Pal Nostalji Radyo'ya konuk oldu. Merhum sanatçı Kayahan'la olan bir anısını şöyle anlattı: "Kerim Tekin'in söylediği 'Kar Beyazdır Ölüm' şarkısını Nilüfer için yazmıştım. Bu durumu Kayahan öğrendi. Aramızda ufak bir tartışma yaşandı. Kayhan'ı ittim. O da bana 20 santim boyunda bıçak çekti. Araya birileri girdi, olay yatıştı."
EVLİLİK 1 SENE SÜRMÜŞTÜ
Tayfun Duygulu, Kayahan'ın kızı Beste Açar ile 1995'te evlenmiş, 1996'da boşanmıştı
EVLİLİK 1 SENE SÜRMÜŞTÜ
Tayfun Duygulu, Kayahan'ın kızı Beste Açar ile 1995'te evlenmiş, 1996'da boşanmıştı
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