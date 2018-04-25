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Tayfun Duygulu ‘ Abi’yi ittim, o da bana bıçak çekti

Merhum sanatçı 'ın eski damadı 90'lı yılların ünlü popçusu Tayfun Duygulu usta sanatçıyla yaşadıkları bir kavga sırasında Kayahan'ın kendisine bıçak çektiğini anlattı. Şarkı yüzünden tartıştıklarını söyleyen Tayfun Duygulu; “Kerim Tekin’in söylediği ‘Kar Beyazdır Ölüm’ şarkısını Nilüfer için yazmıştım. Bu durumu Kayahan öğrendi. Aramızda ufak bir tartışma yaşandı. Kayahan’ı ittim. O da bana 20 santim boyunda bıçak çekti. Araya birileri girdi, olay yatıştı.” dedi.

Kayahan bana bıçak çekti!
'Hadi Yine İyisin' şarkısıyla 90'lara damga vuran TayfunDuygulu, Pal Nostalji Radyo'ya konuk oldu. Merhum sanatçı 'la olan bir anısını şöyle anlattı: "Kerim Tekin'in söylediği 'Kar Beyazdır Ölüm' şarkısını Nilüfer için yazmıştım. Bu durumu Kayahan öğrendi. Aramızda ufak bir tartışma yaşandı. Kayhan'ı ittim. O da bana 20 santim boyunda bıçak çekti. Araya birileri girdi, olay yatıştı."

EVLİLİK 1 SENE SÜRMÜŞTÜ
Tayfun Duygulu, Kayahan'ın kızı Beste Açar ile 1995'te evlenmiş, 1996'da boşanmıştı
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 14:00
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