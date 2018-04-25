Çağla Şıkel evlat edinmek istiyor!

Milliyet gazetesinin haberine göre D Magazin programının sunuculuğunu üstlenen ünlü manken Çağla Şıkel, çok konuşulacak bir söz söyledi.

Çağla Şıkel, Kanyon'da düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde, çocuklara 'Altın İğneli Terzi' adlı masalı anlattı.

Her fırsatta bir çocuk daha yapmak istediğini dile getiren model, "Angelina Jolie gibi evlat edinmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna, "Bu konuyla ilgili birkaç gün önce çekim yaptık. Evlatlık edinmeyi çok isterim. İlerleyen dönemlerde, neden olmasın?" yanıtını verdi.