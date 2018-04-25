Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, yeni klibi için imaj değişikliğine gitti. Demet Akalın, Karleusa'nın yeni klibi için topladığı saçlarını 10 sene önceki imajına benzeterek topa tuttu.

"10 SENE ÖNCE YAPTIM"

Demet Akalın sosyal medya hesabından Jelena Karleusa'ya, ''Yenge ben onu 10 sene önce yaptım ya… Aynısı da yapılmaz ki'' şeklinde seslendi.

TOZ PEMBE KLİBİNDEKİ İMAJ

Akalın, toplu saç modelini 2009 yılında çektiği Toz Pembe klibinde kullanmıştı.