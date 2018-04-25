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'dan Jelena Karleusa'ya ayar: 10 sene önce yaptım

Şarkıcı , Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya ayar verdi. Akalın, Karleusa'nın yeni klibi için yaptığı saç modelini "Ben onu 10 sene önce yaptım" dedi.

Demet Akalından Jelena Karleusaya ayar!

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, yeni klibi için imaj değişikliğine gitti. , Karleusa'nın yeni klibi için topladığı saçlarını 10 sene önceki imajına benzeterek topa tuttu.

"10 SENE ÖNCE YAPTIM"

Demet Akalın sosyal medya hesabından Jelena Karleusa'ya, ''Yenge ben onu 10 sene önce yaptım ya… Aynısı da yapılmaz ki'' şeklinde seslendi.

TOZ PEMBE KLİBİNDEKİ İMAJ

Akalın, toplu saç modelini 2009 yılında çektiği Toz Pembe klibinde kullanmıştı.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 14:09
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