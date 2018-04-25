Saç tellerini bile satabilecek!





Amerikalı pop yıldızı Madonna (59), en mahrem eşyalarının açık artırmayla satışına engel olamadı. Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, sanatçının uzun süre kişisel asistanlığını yapmış olan Darlene Lutz, New York'ta bir mahkemenin aldığı kararla, Madonna'nın gizlice ilişki yaşadığı 90'lı yılların rap müziği efsanesi Tupac ile aşkını açığa çıkaran ayrılık mektubunu, bir fırça üzerinde kalmış saç tellerini ve hatta bir külodunu internet üzerinden açık artırmayla satabilecek.