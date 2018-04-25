Ahu Tuğba'nın, ABD'deki Everglades Üniversitesi'nde Siyaset ve İletişim eğitimi gören kızı Anjelik Calvin, önceki gün mezun oldu. Okuldaki başarısıyla bir dönem Obama tarafından Beyaz Saray'a davet edilen Anjelik'i annesi mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı. Tuğba, kızının her anını videoya çekti.
Mezuniyet sevinci
Etiketler: AHU TUĞBA , Anjelik Calvin
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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