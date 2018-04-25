Komşu hatırası

Ünlü oyuncu Burcu Kara, önceki gün soluğu ailesiyle Yunanistan'da aldı. Komşu'da yönetmen eşi Fırat Doğu Parlak ve minik oğlu Ali Çınar ile küçük bir tatil yapan Kara, enerji depoladı. Kavala'da bol bol fotoğraf da çeken oyuncu, yeşillikler içerisindeki bu pozuyla da herkesi imrendirdi.