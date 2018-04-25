Sosyetik güzel Yasemin Özilhan ile işadamı eşi İzzet Özilhan, önceki gün Beykoz'daki bir davete katıldı. Yakın dostlarıyla Murat Tarman'ın Riva'daki evinde bir araya gelen ikili, denize karşı romantik anlar yaşadı. Ünlü çiftin bu pozu ise adeta moda çekiminden fırlamış gibiydi…
Katalogluk mutluluk
Etiketler: İzzet Özilhan , Yasemin Özilhan
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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