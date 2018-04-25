Kardashıan Ailesi'nin dünyaca ünlü modeli Kendall Jenner, aşkta gaza bastı. Son dönemde adı birçok isimle anılan 22 yaşındaki manken, önceki gün Los Angeles'ta adının daha önce aşk dedikodusuna karıştığı Fai Khadra ile görüntülendi. Doberman cinsi köpeğini gezdirirken görüntülenen Kendall Jenner, bir yandan da genç şarkıcıyla keyifli bir sohbet ederken objektiflere takıldı.
Güzel aşık
Etiketler: Los Angeles , Kendall Jenner
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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