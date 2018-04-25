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Güzel aşık

Güzel aşık
Kardashıan Ailesi'nin dünyaca ünlü modeli Kendall Jenner, aşkta gaza bastı. Son dönemde adı birçok isimle anılan 22 yaşındaki manken, önceki gün Los Angeles'ta adının daha önce aşk dedikodusuna karıştığı Fai Khadra ile görüntülendi. Doberman cinsi köpeğini gezdirirken görüntülenen , bir yandan da genç şarkıcıyla keyifli bir sohbet ederken objektiflere takıldı.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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