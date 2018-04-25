48’lik dişi Rambo

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in eşi Rebekka Haas, önceki gün yaptığı paylaşımlarla ağızları açıkta bıraktı. 48 yaşındaki Alman görüntü yönetmeni, devasa kamyon tekerleriyle ağırlık çalışması yaptı. Bununla da yetinmeyen Haas, özel hoca eşliğinde 200 kiloluk tekerlekle bacaklarını çalıştırdı.
Rebekka Haas, antrenman sonunda bacaklarını yere sıfır açarak havalı bir poz verdi. Alman yönetmenin ağır antrenmanını görenler "Dişi Rambo, iş başında" demekten kendini alamadı. Mazhar Alanson'un 55 yaşındaki eşi Biricik Suden de Haas gibi spor tutkunu isimlerden…
Rebekka Haas, antrenman sonunda bacaklarını yere sıfır açarak havalı bir poz verdi. Alman yönetmenin ağır antrenmanını görenler "Dişi Rambo, iş başında" demekten kendini alamadı. Mazhar Alanson'un 55 yaşındaki eşi Biricik Suden de Haas gibi spor tutkunu isimlerden…
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