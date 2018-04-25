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48’lik

’in eşi Rebakka Haas, ‘’ kesildi. 48 yaşındaki Alman görüntü yönetmeni, 200 kiloluk kamyon tekeriyle antrenman yaparak herkesi hayrete düşürdü

48’lik dişi Rambo
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in eşi Rebekka Haas, önceki gün yaptığı paylaşımlarla ağızları açıkta bıraktı. 48 yaşındaki Alman görüntü yönetmeni, devasa kamyon tekerleriyle ağırlık çalışması yaptı. Bununla da yetinmeyen Haas, özel hoca eşliğinde 200 kiloluk tekerlekle bacaklarını çalıştırdı.



Rebekka Haas, antrenman sonunda bacaklarını yere sıfır açarak havalı bir poz verdi. Alman yönetmenin ağır antrenmanını görenler "Dişi Rambo, iş başında" demekten kendini alamadı. 'un 55 yaşındaki eşi Biricik Suden de Haas gibi spor tutkunu isimlerden…
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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