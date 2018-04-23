Fotoğraf hadisesi

Geçtiğimiz hafta ABD'deki dünyaca ünlü müzik festivali Coachella'dan paylaştığı fotoğraflarla incecik bir görünüm sergileyen Hadise'nin foyası meydana çıktı. Festival boyunca birbirinden çarpıcı pozlar paylaşan seksi popçunun takipçileri "Kilolarıyla başı dertte olan Hadise, iğne ipliğe dönmüş" demekten kendini alamadı.
ZAYIF HALİNDEN ESER YOK
Ancak önceki akşam Maltepe Piazza AVM'de konser veren Hadise, yakayı ele verdi. Popçunun konserinde paylaşımlarındaki incecik görüntüsünden eser yoktu. Konseri için vücudunu saran taşlarla süslü bir tulum tercih eden popçunun bacak ve basen bölgesindeki fazlalıklar gözlerden kaçmadı.
YAKIN GÖRÜNTÜ YASAK
Dans ederken zaman zaman göbeği de kat kat olan 32 yaşındaki popçunun bu halleri "Hadise, Photoshop yaptın ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar" dedirtti. Konser öncesinde gazetecilerin sahne önünde yakın plan görüntü almaması için korumalarına talimat veren şarkıcı, ne kadar çabalasa da fazlalıklarını gizlemeyi başaramadı. Hadise'nin uyanıklığı yine bir işe yaramadı.
GÖBEĞİ KAT KAT
Hadise, Photoshop'lu fotoğraflarının ardından konserindeki kilolu halleriyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
HALİL ÇİLİNGİR
ZAYIF HALİNDEN ESER YOK
Ancak önceki akşam Maltepe Piazza AVM'de konser veren Hadise, yakayı ele verdi. Popçunun konserinde paylaşımlarındaki incecik görüntüsünden eser yoktu. Konseri için vücudunu saran taşlarla süslü bir tulum tercih eden popçunun bacak ve basen bölgesindeki fazlalıklar gözlerden kaçmadı.
YAKIN GÖRÜNTÜ YASAK
Dans ederken zaman zaman göbeği de kat kat olan 32 yaşındaki popçunun bu halleri "Hadise, Photoshop yaptın ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar" dedirtti. Konser öncesinde gazetecilerin sahne önünde yakın plan görüntü almaması için korumalarına talimat veren şarkıcı, ne kadar çabalasa da fazlalıklarını gizlemeyi başaramadı. Hadise'nin uyanıklığı yine bir işe yaramadı.
GÖBEĞİ KAT KAT
Hadise, Photoshop'lu fotoğraflarının ardından konserindeki kilolu halleriyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
HALİL ÇİLİNGİR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.