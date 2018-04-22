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  1. Demet Şener'den dövme açıklaması!

: yım

Şarkıcı 'den gündeme bomba gibi düşen sözler. Tilki olduğunu açıkladı.

Aleyna Tilki: Üstün zekalıyım

, olduğunu açıkladı...

Aleyna Tilki yaptığı açıklamada, "Annem ve babam 4 yaşımdayken zeka seviyemi ölçtürttü. Üstün zekalı çıktım. 7 yaşımdayken bir kez ölçüldü, yine 140 yani üstün zekalı çıktım" dedi. Aleyna Tilki, "Üniversitede hangi bölümü tercih edeceksiniz?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Psikoloji okumaya karar verdim. Konservatuvara karşıyım, çünkü yaratıcılığı öldürüyor" dedi.

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  • 22 Nisan 2018, Pazar 18:43
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