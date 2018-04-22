Aleyna Tilki: Üstün zekalıyım

Aleyna Tilki, üstün zekalı olduğunu açıkladı...

Aleyna Tilki yaptığı açıklamada, "Annem ve babam 4 yaşımdayken zeka seviyemi ölçtürttü. Üstün zekalı çıktım. 7 yaşımdayken bir kez ölçüldü, yine 140 yani üstün zekalı çıktım" dedi. Aleyna Tilki, "Üniversitede hangi bölümü tercih edeceksiniz?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Psikoloji okumaya karar verdim. Konservatuvara karşıyım, çünkü yaratıcılığı öldürüyor" dedi.