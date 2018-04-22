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canavarı

Pasta canavarı
Demet Akalın, önceki gün eşi Okan Kurt için evinde mütevazı bir kutlama yaptı. Kurt'un yaş günü için özel hazırlatan ünlü popçu, sürpriziyle de Kurt'un gönlünü bir kez daha fethetti. Kutlamadan çekilen fotoğrafları instagram hesabında paylaşan 'ın minik kızının pastayı yediği anlar ise "Pasta canavarı Hira" esprileri yaptırdı.


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