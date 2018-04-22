Demet Akalın, önceki gün eşi Okan Kurt için evinde mütevazı bir kutlama yaptı. Kurt'un yaş günü için özel pasta hazırlatan ünlü popçu, sürpriziyle de Kurt'un gönlünü bir kez daha fethetti. Kutlamadan çekilen fotoğrafları instagram hesabında paylaşan Demet Akalın'ın minik kızının pastayı yediği anlar ise "Pasta canavarı Hira" esprileri yaptırdı.
Pasta canavarı
Etiketler: demet akalın , okan kurt , Pasta
- 22 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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