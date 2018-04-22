Onun arabası var özel mi özel

Başarılı müzisyen Sinan Akçıl, kendisini ödüllendirdi. Akçıl, önceki gün yeni aldığı aracı ile İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Yaklaşık değeri 400 bin lira olan Maserati marka otomobiline 'TC' plakası taktıran Sinan Akçıl, böylece yine memleket sevgisini gözler önüne serdi.
Servetlik aracını teslim ettiği valeleri de kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektiren ünlü müzisyen, ardından soluğu alışveriş için Beymen'de aldı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Sinan Akçıl, yakında yeni projeleri olacağının da müjdesini verdi...
Servetlik aracını teslim ettiği valeleri de kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektiren ünlü müzisyen, ardından soluğu alışveriş için Beymen'de aldı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Sinan Akçıl, yakında yeni projeleri olacağının da müjdesini verdi...
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