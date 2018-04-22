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Hamile olduğunu açıklayan 48 yaşındaki ’ın sırrı çıktı. Hollywood’un diğer birçok ünlü hamilesi de bu meyveyi sıkça tüketti

Kod adı: Avokado
Hollywood dünyasında geç hamile kalan ünlü yıldızlar kervanına son olarak Rachel Weisz da katıldı. 50 yaşındaki aktör Daniel Craig ile 7 yıllık evliliğinden bir bebek sahibi olacağını açıklayarak herkesi şaşırtan 48 yaşındaki güzel oyuncunun, nasıl hamile kaldığı da merak konusu oldu. Yaklaşık 4 aylık hamile olduğu konuşulan 'ın tüp bebek tedavisi görüp görmediği henüz açıklanmazken ABD basını ünlü yıldızın nasıl beslendiğini yazdı. Oscar ödüllü yıldızın her gün düzenli olarak tükettiği avokadonun ise doğurganlığını arttırmasında en büyük etkenlerden biri olduğu belirtildi. 2016'da Harvard Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada da avokadonun hamile kalma oranını yükselttiği açıklanmıştı.

​GÜLŞEN DE YİYENLER ARASINDA
Rachel Weisz'ın yanı sıra 43 yaşında hamile kalan Eva Longoria ile yine 45 yaşında anne olacağını açıklayan Cameron Diaz'ın da düzenli olarak avokado tüketmesi, bu araştırmanın da en iyi kanıtıydı. Türkiye'de de 41 yaşında anne olan Gülşen, düzenli olarak tüketenler arasında.



(43 YAŞINDA EVA LONGORİA: Longoria, doğum için artık gün sayıyor.)




(45 YAŞINDA CAMERON DİAZ)
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