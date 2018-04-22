Baba yanlış

Efsane futbolcu David Beckham, önceki gün paylaştığı videoyla ülkesi İngiltere'de büyük tepki çekti. 6 yaşındaki Harper'la otomobildeki videosunu yayınlayan Beckham, minik kızını direksiyona geçirdi.
Harper'e araba kullanmayı öğrettiğini söyleyen ünlü yıldızın, kızına emniyet kemeri takmamış olması da "Bu yanlış David'e yakışmadı" dedirtti...
Kızını kucağına oturtup direksiyon başına geçiren Beckham tepki çekti.
Harper'e araba kullanmayı öğrettiğini söyleyen ünlü yıldızın, kızına emniyet kemeri takmamış olması da "Bu yanlış David'e yakışmadı" dedirtti...
Kızını kucağına oturtup direksiyon başına geçiren Beckham tepki çekti.
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