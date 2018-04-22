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Her günü aksiyon

Her günü aksiyon
Motor sporlarına düşkünlüğüyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, katılacağı go kart yarışları için sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Hemen her gün piste gidip aksiyon dolu anlar yaşayan ünlü oyuncu, önceki gün de yeni aldığı go kart aracının içerisinden bu kareyi paylaşarak "Action man direksiyonda" dedirtti.
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