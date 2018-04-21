Uçan güzel

Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'nin bir mahareti daha ortaya çıktı. ABD'li yıldız, İngiltere'deki ITV kanalında yayınlanan bir belgesel için Namibya'da uçak kullanarak şaşırttı. Belgeselde küçük bir uçağı çöle indirirken görülen Jolie'nin hiç zorlanmadığı gözden kaçmadı. 2004'ten bu yana pilotluk eğitimi alan Angelina Jolie, "Uçmak, benim için özgürlük" dedi.
JOLİE'NİN YENİ GÖZDESİ
42 yaşındaki güzel oyuncunun adı şimdi ise eşinden boşanmak üzere olan 37 yaşındaki aktör Channing Tatum ile anılıyor.
JOLİE'NİN YENİ GÖZDESİ
42 yaşındaki güzel oyuncunun adı şimdi ise eşinden boşanmak üzere olan 37 yaşındaki aktör Channing Tatum ile anılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.