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Uçan güzel

2004’ten beri luk eğitimi alan , önceki gün küçük bir uçağı ’da çöle indirdi

Uçan güzel
Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'nin bir mahareti daha ortaya çıktı. ABD'li yıldız, İngiltere'deki ITV kanalında yayınlanan bir belgesel için Namibya'da uçak kullanarak şaşırttı. Belgeselde küçük bir uçağı çöle indirirken görülen Jolie'nin hiç zorlanmadığı gözden kaçmadı. 2004'ten bu yana pilotluk eğitimi alan , "Uçmak, benim için özgürlük" dedi.



JOLİE'NİN YENİ GÖZDESİ
42 yaşındaki güzel oyuncunun adı şimdi ise eşinden boşanmak üzere olan 37 yaşındaki aktör Channing Tatum ile anılıyor.
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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