Sadece arkadaşmış!

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günlerde Anıl Tetik'le
yakınlaşan Yasmin Erbil,
geri
vites yaptı. Önceki
gün Zorlu AVM
'de
görüntülenen Mehmet Ali Erbil
'in
kızı Yasmin, "Anıl benim çok yakın bir arkadaşım"
diyerek şaşırttı.
- 21 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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