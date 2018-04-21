Yahudi asıllı ünlü oyuncu Natalie Portman, her yıl başarılı bir Yahudiye verilen 1 milyon dolarlık ödülü almayacağını dile getirerek bunun bir parçası olmayı reddetti.

Natalie Portman ödülü almama gerekçesini şu sözlerle ifade etti: "İsrail'de yaşanan son hadiselerin kendisini olağanüstü derecede rahatsız ettiğini ve İsrail'deki herhangi bir kamuya açık etkinliğe iştirak etmek konusunda kendisini rahat hissetmediğini ve ödül törenine gitmekle iyi bir vicdan sahibi olamayacağını" söyledi.

Natalie Portman'ın İsrail'in insanlık dışı politikalarından şikayetçi olduğu için ödülü reddetmesiyle birlikte kurulduğu 2012 yılından beri düzenli olarak yapılan tören bu yıl iptal edildi.