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'i protesto etti

doğumlu olan Yahudi oyuncu , Genesis Prize Vakfının ödülünü 'in uyguladığı politikaları eleştirerek reddetti.

Natalie Portman İsraili protesto etti

Yahudi asıllı ünlü oyuncu , her yıl başarılı bir Yahudiye verilen 1 milyon dolarlık ödülü almayacağını dile getirerek bunun bir parçası olmayı reddetti.

Natalie Portman ödülü almama gerekçesini şu sözlerle ifade etti: "'de yaşanan son hadiselerin kendisini olağanüstü derecede rahatsız ettiğini ve İsrail'deki herhangi bir kamuya açık etkinliğe iştirak etmek konusunda kendisini rahat hissetmediğini ve ödül törenine gitmekle iyi bir vicdan sahibi olamayacağını" söyledi.

Natalie Portman'ın İsrail'in insanlık dışı politikalarından şikayetçi olduğu için ödülü reddetmesiyle birlikte kurulduğu 2012 yılından beri düzenli olarak yapılan tören bu yıl iptal edildi.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 10:26
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