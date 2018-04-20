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'dan hastaneye kaldırıldı!

Geçen yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat masasına yatan , bu kez bağırsak enfeksiyonu yüzünden hastanelik oldu. Sanatçı, pazartesi gününden bu yana hastanede tedavi görüyor.

Türkan Şoraydan hastaneye kaldırıldı!

Türk sinemasının 'ı usta oyuncu , yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü Fulya Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2 KİLO VERDİ

Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konan ünlü sanatçı, 5 gündür hastanede müşahede altında tutuluyor. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yemek yemekte zorlanan sanatçının bu yüzden 2 kilo verdiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE AMELİYAT OLDU

Geçen yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat masasına yatan Türkan Şoray, o operasyonun ardından da 12 kilo vermişti. Şoray, fazla kilolarının nedeninin Cushing sendromu olduğunu açıklamıştı.

CUSHING SENDROMU NEDİR?

Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 10:15
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