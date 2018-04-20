Türk sinemasının Sultan'ı usta oyuncu Türkan Şoray, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü Fulya Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2 KİLO VERDİ

Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konan ünlü sanatçı, 5 gündür hastanede müşahede altında tutuluyor. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yemek yemekte zorlanan sanatçının bu yüzden 2 kilo verdiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE AMELİYAT OLDU

Geçen yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat masasına yatan Türkan Şoray, o operasyonun ardından da 12 kilo vermişti. Şoray, fazla kilolarının nedeninin Cushing sendromu olduğunu açıklamıştı.

CUSHING SENDROMU NEDİR?

Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık.