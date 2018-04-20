Türk sinemasının Sultan'ı usta oyuncu Türkan Şoray, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü Fulya Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
2 KİLO VERDİ
Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konan ünlü sanatçı, 5 gündür hastanede müşahede altında tutuluyor. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yemek yemekte zorlanan sanatçının bu yüzden 2 kilo verdiği öğrenildi.
DAHA ÖNCE AMELİYAT OLDU
Geçen yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat masasına yatan Türkan Şoray, o operasyonun ardından da 12 kilo vermişti. Şoray, fazla kilolarının nedeninin Cushing sendromu olduğunu açıklamıştı.
CUSHING SENDROMU NEDİR?
Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık.
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