



Evinin dekorasyonunu yapan mimar komşusu Jale Barahya'nın 1 ay süreyle koruma kararı aldırdığı sunucu Ece Erken, mahkemenin bu kararına itiraz etti. "Asıl mağdur benim, onun adını zikretmedim, mahkemenin kararı nedeniyle kamuoyu önünde küçük düşürülmek istendim " diyen Ece Erken'in itirazını mahkeme reddetti.