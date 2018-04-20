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Mahkemeden ’in itirazına ret



Evinin dekorasyonunu yapan mimar komşusu 'nın 1 ay süreyle koruma kararı aldırdığı sunucu , mahkemenin bu kararına itiraz etti. "Asıl mağdur benim, onun adını zikretmedim, mahkemenin kararı nedeniyle kamuoyu önünde küçük düşürülmek istendim " diyen Ece Erken'in itirazını mahkeme reddetti.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 11:34
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