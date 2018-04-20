Kanser Savaşçıları Derneği tarafından kemoterapi gören kanser hastaları için başlatılan 'Saçım Saçın Olsun' projesine Fulya Zenginer de destek verdi. Kesilen saçlarıyla peruk yapılacağını söyleyen ve daha önce de birçok sosyal projeye katılan Zenginer, "Saçım inşallah gittiği kişiye mutluluk, sağlık ve güç getirir" dedi.
Saçını bağışladı
Etiketler: Fulya Zenginer , kanser , saç , saç bağışı
- 20 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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