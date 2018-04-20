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  1. Yapımcısına Boz'uldu
  2. Eş desteği

ını bağışladı

Saçını bağışladı
Kanser Savaşçıları Derneği tarafından kemoterapi gören hastaları için başlatılan 'Saçım Saçın Olsun' projesine Fulya Zenginer de destek verdi. Kesilen larıyla peruk yapılacağını söyleyen ve daha önce de birçok sosyal projeye katılan Zenginer, "Saçım inşallah gittiği kişiye mutluluk, sağlık ve güç getirir" dedi.
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