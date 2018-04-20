Dünyaya meydan okudu

Sık sık boşanacakları konuşulan Serdar Ortaç ile eşi Chloe Loughnan'dan iddialara sosyal medyadan yanıt geldi. Önceki gün İrlandalı model eşinin Miami'den döneceğini duyuran popçu, bu haberi Chloe'nin seksi bir pozuyla verdi.
Ortaç, eleştiri yağmuruna tutuldu. Popçu, eşine "Yorumlara kafanı takma bebeğim" diyerek destek çıktı. Chloe de Ortaç'la romantik bir fotoğrafını "Dünyaya karşı biz, aşkım" notuyla paylaştı.
Ortaç, eleştiri yağmuruna tutuldu. Popçu, eşine "Yorumlara kafanı takma bebeğim" diyerek destek çıktı. Chloe de Ortaç'la romantik bir fotoğrafını "Dünyaya karşı biz, aşkım" notuyla paylaştı.
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