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Dünyaya meydan okudu

48 yaşındaki Ortaç’la 4 yıldır evli olan 26 yaşındaki Chloe, markasının işleri için uzun süredir ABD’deydi…

Dünyaya meydan okudu
Sık sık boşanacakları konuşulan Serdar Ortaç ile eşi Chloe Loughnan'dan iddialara dan yanıt geldi. Önceki gün İrlandalı model eşinin Miami'den döneceğini duyuran popçu, bu haberi Chloe'nin seksi bir pozuyla verdi.

Ortaç, eleştiri yağmuruna tutuldu. Popçu, eşine "Yorumlara kafanı takma bebeğim" diyerek destek çıktı. Chloe de Ortaç'la romantik bir fotoğrafını "Dünyaya karşı biz, aşkım" notuyla paylaştı.


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