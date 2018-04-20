Geçtiğimiz gece aynı mekanda ayrı ayrı eğlenen Birce Akalay ile sevgilisi Can Tunalı'nın arasındaki buzlar eridi. İlişkilerinin kötü gittiği konuşulan ikili, önceki akşam Asmalımescit Corridor Bar'daydı. Arkadaşlarıyla birlikte mekandan çıkan ikili, gazetecilere birlikte görüntü verse de sorular karşısında tek kelime etmedi.
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
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