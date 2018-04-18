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Derya seddi

’ın ’nun bir paylaşımını beğendiği iddiası, ’u kızdırdı. Yakışıklı oyuncu da kendisini eski eşinden kıskanan sevgilisinin baskısı üzerine instagram’da ilk aşk pozunu paylaştı

Derya seddi
Geçtiğimiz gün Birce Akalay'ın eski eşi Sarp Levendoğlu'nun instagram'daki bir paylaşımını yanlışlıkla beğendiği iddiası üzerine Derya Şensoy'dan karşı atak geldi! Yakışıklı oyuncunun, 2014'te evlendiği Akalay'dan Ocak 2017'de boşanmasına neden olarak gösterilen Şensoy, bu haberler üzerine sinir küpüne döndü. Kendisi gibi oyuncu olan ile ilişkisini yaklaşık 2 yıldan beri gözlerden uzak yaşayan Derya Şensoy, iddiaya göre önceki gün aşkına "Artık ilişkimizi gizli kapaklı yaşamak istemiyorum" dedi.




Levendoğlu, 'la instagram'da ilk pozunu paylaşırken güzel oyuncu da aşkına mor kalplerle karşılık verdi.



İSİMLERİ YAN YANA GEÇİNCE...
Basında ile Sarp Levendoğlu'nun isimlerinin yan yana geçmesinden son derece rahatsızlık duyan güzel oyuncu, sevgilisine 'sosyal medya baskısı' yaptı. Şensoy'un ısrarı üzerine kuralını bozan Sarp Levendoğlu ise dün 2 yıllık aşkıyla instagram'daki ilk fotoğrafını paylaştı. Öte yandan Levendoğlu'nu dan gizlice takip ettiği ve gönderisini beğendiği iddia edilen Birce Akalay ise haberlere sert çıktı. Güzel oyuncu, "Nasıl bir amaca yönelik olduğunu anlayamadığım fakat artık art niyetli olduğundan emin olduğum bu çirkin haberlere dair yasal yollara başvurmaktan vazgeçmeyeceğim" açıklaması yaptı.



Levendoğlu ile boşanan Birce Akalay, bir süredir balet ile beraber.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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