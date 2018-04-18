Derya seddi

Geçtiğimiz gün Birce Akalay'ın eski eşi Sarp Levendoğlu'nun instagram'daki bir paylaşımını yanlışlıkla beğendiği iddiası üzerine Derya Şensoy'dan karşı atak geldi! Yakışıklı oyuncunun, 2014'te evlendiği Akalay'dan Ocak 2017'de boşanmasına neden olarak gösterilen Şensoy, bu haberler üzerine sinir küpüne döndü. Kendisi gibi oyuncu olan Sarp Levendoğlu ile ilişkisini yaklaşık 2 yıldan beri gözlerden uzak yaşayan Derya Şensoy, iddiaya göre önceki gün aşkına "Artık ilişkimizi gizli kapaklı yaşamak istemiyorum" dedi.
Levendoğlu, Derya Şensoy'la instagram'da ilk pozunu paylaşırken güzel oyuncu da aşkına mor kalplerle karşılık verdi.
İSİMLERİ YAN YANA GEÇİNCE...
Basında Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun isimlerinin yan yana geçmesinden son derece rahatsızlık duyan güzel oyuncu, sevgilisine 'sosyal medya baskısı' yaptı. Şensoy'un ısrarı üzerine kuralını bozan Sarp Levendoğlu ise dün 2 yıllık aşkıyla instagram'daki ilk fotoğrafını paylaştı. Öte yandan Levendoğlu'nu sosyal medyadan gizlice takip ettiği ve gönderisini beğendiği iddia edilen Birce Akalay ise haberlere sert çıktı. Güzel oyuncu, "Nasıl bir amaca yönelik olduğunu anlayamadığım fakat artık art niyetli olduğundan emin olduğum bu çirkin haberlere dair yasal yollara başvurmaktan vazgeçmeyeceğim" açıklaması yaptı.
Levendoğlu ile boşanan Birce Akalay, bir süredir balet Can Tunalı ile beraber.
Levendoğlu, Derya Şensoy'la instagram'da ilk pozunu paylaşırken güzel oyuncu da aşkına mor kalplerle karşılık verdi.
İSİMLERİ YAN YANA GEÇİNCE...
Basında Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun isimlerinin yan yana geçmesinden son derece rahatsızlık duyan güzel oyuncu, sevgilisine 'sosyal medya baskısı' yaptı. Şensoy'un ısrarı üzerine kuralını bozan Sarp Levendoğlu ise dün 2 yıllık aşkıyla instagram'daki ilk fotoğrafını paylaştı. Öte yandan Levendoğlu'nu sosyal medyadan gizlice takip ettiği ve gönderisini beğendiği iddia edilen Birce Akalay ise haberlere sert çıktı. Güzel oyuncu, "Nasıl bir amaca yönelik olduğunu anlayamadığım fakat artık art niyetli olduğundan emin olduğum bu çirkin haberlere dair yasal yollara başvurmaktan vazgeçmeyeceğim" açıklaması yaptı.
Levendoğlu ile boşanan Birce Akalay, bir süredir balet Can Tunalı ile beraber.
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