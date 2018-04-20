Bir başka Jelena

Sırp yıldızıeşitanıyabilene aşk olsun… Ülkesiünlü bir popçu olangeçtiğimiz gün imajını yeniledi.kaynakla kalçasına kadar uzatan Sırp yenge, gardırobunaözdeşleşmiş vücudu saran elbiselerden ekleyerek de yineKarleusa, tarzını 5 bin liralık zebra desenli Gucci ayakkabılarıyla tamamladı.