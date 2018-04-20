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Bir başka Jelena

Bir başka Jelena
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı tanıyabilene aşk olsun… Ülkesi Sırbistan'da ünlü bir popçu olan Karleusa, geçtiğimiz gün imajını yeniledi.
Saçlarını kaynakla kalçasına kadar uzatan Sırp yenge, gardırobuna Kim Kardashian'la özdeşleşmiş vücudu saran elbiselerden ekleyerek de yine fiziğini gözler önüne serdi.



Karleusa, tarzını 5 bin liralık zebra desenli Gucci ayakkabılarıyla tamamladı.
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