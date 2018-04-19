Aşka geldiler

Geçtiğimiz günlerde Polaroid Eyewear'ın reklam yüzü olan Neslihan Atagül Doğulu ile eşi Kadir Doğulu, önceki akşam markanın davetinde aşka geldi. İkili, Ortaköy Ruby'deki tanıtım davetine el ele katıldı.
Neşeli halleriyle objektiflere yansıyan ünlü çiftten Kadir Doğulu, gece boyunca güzel eşinin elini öpüp aşkını gözler önüne serdi. 2 yıllık evli çifttin bu mutluluğu herkesi imrendirdi.
Doğan SAVAŞ
Neşeli halleriyle objektiflere yansıyan ünlü çiftten Kadir Doğulu, gece boyunca güzel eşinin elini öpüp aşkını gözler önüne serdi. 2 yıllık evli çifttin bu mutluluğu herkesi imrendirdi.
Doğan SAVAŞ
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