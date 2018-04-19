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Yol Durumu
  1. Doğal meryem
  2. Diyeti bozdu

diler

Aşka geldiler
Geçtiğimiz günlerde Polaroid Eyewear'ın reklam yüzü olan Neslihan Atagül Doğulu ile eşi Kadir Doğulu, önceki akşam markanın davetinde di. İkili, Ruby'deki tanıtım davetine el ele katıldı.



Neşeli halleriyle objektiflere yansıyan ünlü çiftten , gece boyunca güzel eşinin elini öpüp aşkını gözler önüne serdi. 2 yıllık evli çifttin bu mutluluğu herkesi imrendirdi.

Doğan SAVAŞ
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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