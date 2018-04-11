'Kaz'andılar!

Geçtiğimiz günlerde bir gözlük markasının yüzü olan Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu, anlaşmadan kazandığını toprağa yatırdı. Aşklarını 2016'da evlilikle taçlandıran ikiliden Atagül, "Kadir'le aynı projede yer almayı isterim" demiş ve bu dileğine kavuşmuştu.
35 BİN METREKARE...
Bir İtalyan markasının yüzü olan ünlü çift, toplam 1 milyon lira karşılığında firma için objektif karşısına geçmişti. İkili, çekimlerden kazandığı ücretle İstanbul'da bir daire veya lüks bir otomobil almak yerine ömürlük yatırım yapmaya karar verdi. Doğulu, eşiyle yer aldıkları projeden kazandığıyla Kaz Dağları'nda bir arsa almak için kolları sıvadı. Güzel eşini bu yatırım için ikna eden Doğulu'nun lokasyon olarak Çanakkale'nin Bayramiç ilçesini gözüne kestirdiği öğrenildi. Kaz Dağları eteklerinde 35 dönüm bir arsa beğenen Doğulu'nun bu tercihinde ise doğa sevgisinin payı çok. Yakışıklı oyuncu, sık sık İstanbul yakınlarındaki ormanlık alanlara gidip buralarda kamp yapıyor.
Doğaya tutkusuyla bilinen Doğulu, sık sık İstanbul dışında kamp yapıyor.
GÜZEL ÇEKİM!
Polaroid Eyewear markası için objektif karşısına geçen ünlü çift, hem keyifli vakit geçirdi hem de ceplerini doldurdu.
TAKVİM ÖZEL
35 BİN METREKARE...
Bir İtalyan markasının yüzü olan ünlü çift, toplam 1 milyon lira karşılığında firma için objektif karşısına geçmişti. İkili, çekimlerden kazandığı ücretle İstanbul'da bir daire veya lüks bir otomobil almak yerine ömürlük yatırım yapmaya karar verdi. Doğulu, eşiyle yer aldıkları projeden kazandığıyla Kaz Dağları'nda bir arsa almak için kolları sıvadı. Güzel eşini bu yatırım için ikna eden Doğulu'nun lokasyon olarak Çanakkale'nin Bayramiç ilçesini gözüne kestirdiği öğrenildi. Kaz Dağları eteklerinde 35 dönüm bir arsa beğenen Doğulu'nun bu tercihinde ise doğa sevgisinin payı çok. Yakışıklı oyuncu, sık sık İstanbul yakınlarındaki ormanlık alanlara gidip buralarda kamp yapıyor.
Doğaya tutkusuyla bilinen Doğulu, sık sık İstanbul dışında kamp yapıyor.
GÜZEL ÇEKİM!
Polaroid Eyewear markası için objektif karşısına geçen ünlü çift, hem keyifli vakit geçirdi hem de ceplerini doldurdu.
TAKVİM ÖZEL
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