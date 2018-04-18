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ile düğün için geri sayıma başladı!



6 Mayıs'ta evlenecek olan ile dün fotoğraf çekimi için Şile'ye gitti.


Hazırlıklara saatler öncesinden başlayan çift, yaşananları anbean sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.



Buse Varol, fotoğraf çekimi için özel olarak hazırlattığı gelinliği giydi.



Alişan (41), Haziran 2017'de nişanlandığı Eda Erol'dan Eylül'de ayrılmış, Kasım'da 'Dostlar Mahallesi'ndeki rol arkadaşı Buse Varol (27) ile aşk yaşamaya başlamıştı.







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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 17:07
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