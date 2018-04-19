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olgunlaştırdı

Acı olgunlaştırdı
Hamile olduğu sırada bebeğini kaybeden Begüm Kütük, kötü günleri geride bıraktı. olay sonrası Kaz Dağları'nda inzivaya çekilen 37 yaşındaki oyuncu, dün çektiği selfie'yi "Artık daha olgun bakan gözler" notuyla paylaşarak hayranlarını sevindirdi.
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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