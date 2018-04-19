Acı olgunlaştırdı

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Hamile
olduğu sırada
bebeğini
kaybeden Begüm Kütük,
kötü günleri
geride bıraktı. Acı
olay
sonrası Kaz Dağları'nda
inzivaya
çekilen 37
yaşındaki
oyuncu,
dün çektiği
selfie'yi "Artık daha olgun bakan gözler"
notuyla
paylaşarak hayranlarını sevindirdi
.
kalan karakter 1000
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