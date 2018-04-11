Acı paylaşım

Karnındaki 3 buçuk aylık oğlunu kaybeden Begüm Kütük, sessizliğini bozdu. 8 yıllık eşi karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile anne baba olmayı beklerken acı haberle sarsılan oyuncu, Mevlana'nın bir şiirini paylaştı.
Oyuncu, "Üzülme! Dert etme can! Görebiliyorsan, dokunabiliyorsan, nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan, Ne mutlu sana! Hüzün olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir" dizeleriyle yürekleri dağladı.
37 yaşındaki oyuncu, şu sıralar Çanakkale'deki Ahmetçe Köyü'nde acısını unutmaya çalışıyor.
Oyuncu, "Üzülme! Dert etme can! Görebiliyorsan, dokunabiliyorsan, nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan, Ne mutlu sana! Hüzün olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir" dizeleriyle yürekleri dağladı.
37 yaşındaki oyuncu, şu sıralar Çanakkale'deki Ahmetçe Köyü'nde acısını unutmaya çalışıyor.
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