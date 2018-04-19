;
Yol Durumu
  1. Korkutan güzellik
  2. Acı olgunlaştırdı

Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Murat Dalkılıç'la boşanıp kabuğuna çekilen Merve Boluğur, setlere dönüyor. Dalkılıç 'Ustalar Alemi' filminin çekimine start verirken yapımcı Enis Özkan da Boluğur'la pozunu "Film başlıyor" diye paylaştı. Böylece eski eşler, beyazperdede rakip olacak.
Etiketler: ,
  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ