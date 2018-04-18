Uçuran jest

; 29 / 13 30 / 13 25 / 11 17 / 0 27 / 10 31 / 12 27 / 9 25 / 16 17 / -2 23 / 6 27 / 15 23 / 10 21 / 6 27 / 5 21 / 2 23 / 12 23 / 6 16 / 3 25 / 9 25 / 11 21 / 12 21 / 12 26 / 6 27 / 7 29 / 15 27 / 6 25 / 12 25 / 11 27 / 10 26 / 7 18 / 1 25 / 9 28 / 12 17 / 9 25 / 3 19 / 6 28 / 11 23 / 6 24 / 8 25 / 17 21 / 10 24 / 14 29 / 14 27 / 9 27 / 9 17 / -1 27 / 7 26 / 5 27 / 9 25 / 10 26 / 7 29 / 13 21 / 10 28 / 11 26 / 10 28 / 11 27 / 14 23 / 13 26 / 11 22 / 6 24 / 6 26 / 8 16 / 9 29 / 13 19 / 10 22 / 10 16 / 10 25 / 11 16 / 11 25 / 6 31 / 15 19 / 9 17 / 10 28 / 8 17 / 9 26 / 6 25 / 10 15 / 2 17 / 9 24 / 5 13 / 8 23 mart'ta 27
yaşına basan Bensu Soral,
en anlamlı
doğum günü
hediyesini
gecikmeli aldı.
Bir arkadaşının kendisi adına LÖSEV'e bağışta
bulunduğunu
gören güzel
oyuncu, bağış
sertifikasını
instagram'da
paylaşıp "Daha mutlu olamazdım"
notu
düştü.
kalan karakter 1000
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