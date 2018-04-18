;
Yol Durumu
  1. Teo’nun yeni oyuncağı
  2. Tatsız gece

Uçuran jest

Uçuran jest
23 mart'ta 27 yaşına basan Bensu Soral, en anlamlı doğum günü hediyesini gecikmeli aldı. Bir arkadaşının kendisi adına LÖSEV'e bağışta bulunduğunu gören güzel oyuncu, bağış sertifikasını instagram'da paylaşıp "Daha mutlu olamazdım" notu düştü.


haberin devamı



Etiketler: ,
  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ