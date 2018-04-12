Bensu'nun sırrı

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G
üzelliğiyle
son dönemin parlayan
yıldızlarından olan
Bensu Soral,
merak edilen form
sırlarından birini dün
instagram'da yayınladı.
27 yaşındaki
güzel
oyuncu, '
kefir, zerdeçal ve karabiberli' içeceğini
paylaştı.
Her
sabah bu
karışımı içerek form
tuttuğunu söyleyen
Bensu Soral
, bu sayede
hem metabolizmasının
hızlı çalışıp
kilo alımını önlüyor
hem de
bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
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