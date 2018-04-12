;
Yol Durumu
  1. Faik şov
  2. Şık buluşma

Bensu'nun sırrı

Bensunun sırrı
Güzelliğiyle son dönemin parlayan yıldızlarından olan Bensu Soral, merak edilen form sırlarından birini dün instagram'da yayınladı. 27 yaşındaki güzel oyuncu, 'kefir, zerdeçal ve karabiberli' içeceğini paylaştı.



Her sabah bu karışımı içerek form tuttuğunu söyleyen , bu sayede hem metabolizmasının hızlı çalışıp kilo alımını önlüyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Etiketler:
  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ