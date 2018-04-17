Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli karara göre teknedeki kişilerin davanın sanıkları olduğu bilirkişi raporuyla tespit edildi, ancak iddianamedeki suçun oluşması için gerekli 'aleniyet' şartı oluşmadı.
Murat Başoğlu hakkındaki beraat gerekçesi ortaya çıktı
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