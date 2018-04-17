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Yol Durumu
  1. Murat Boz'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım

hakkındaki beraat gerekçesi ortaya çıktı

4. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli karara göre teknedeki kişilerin davanın sanıkları olduğu bilirkişi raporuyla tespit edildi, ancak iddianamedeki suçun oluşması için gerekli 'aleniyet' şartı oluşmadı.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 09:49
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