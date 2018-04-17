Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli karara göre teknedeki kişilerin davanın sanıkları olduğu bilirkişi raporuyla tespit edildi, ancak iddianamedeki suçun oluşması için gerekli 'aleniyet' şartı oluşmadı.