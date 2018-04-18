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Teo’nun yeni oyuncağı

Teo’nun yeni oyuncağı
Rockçı Teoman, çocukluk yıllarına döndü. Teo, önceki gün kızı Ayşe ile birlikte Vadistanbul AVM'de objektiflere yansıdı. Magic World eğlence merkezinde oyunlar oynayan Teoman, kızının fotoğrafının çekilmemesini istedi. , oyuncak motor üzerinde poz vererek de güldürdü.


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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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