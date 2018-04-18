Tatsız gece

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, önceki gece İstanbul turuna çıktı. Çiftin keyifli başlayan gecesi, kötü bitti. Kuruçeşme'de bir balıkçıda romantik anlar yaşayan Sayışman ve eşi, mekan çıkışında kötü bir sürprizle karşılaştı. Sayışman seyir halindeyken bir taksi ile çarpıştı.
Lüks araçta dikiz aynası kırılırken sol ön ve sol kapıda da maddi hasar oluştu. Almeda Abazi'nin çok korktuğu kaza sonrası olay yerine polis ekipleri geldi. İşlemler yapıldıktan sonra hasarlı araçları çekici ile götürülen Sayışman, "Çok şükür ucuz atlattık" dedi.
Aracında hasar oluşan Tolgahan Sayışman'da sıfır promil alkol çıktı.
Olayın şaşkınlığını atlatan Almeda Abazi, objektiflere gülümseyerek, "Cana geleceğine mala gelsin" dedi.
DOĞAN SAVAŞ
Lüks araçta dikiz aynası kırılırken sol ön ve sol kapıda da maddi hasar oluştu. Almeda Abazi'nin çok korktuğu kaza sonrası olay yerine polis ekipleri geldi. İşlemler yapıldıktan sonra hasarlı araçları çekici ile götürülen Sayışman, "Çok şükür ucuz atlattık" dedi.
Aracında hasar oluşan Tolgahan Sayışman'da sıfır promil alkol çıktı.
Olayın şaşkınlığını atlatan Almeda Abazi, objektiflere gülümseyerek, "Cana geleceğine mala gelsin" dedi.
DOĞAN SAVAŞ
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