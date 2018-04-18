Mega yürek

Avrupa turnesinde binlerce gurbetçiyi mest eden Tarkan, önceki gün ise kalbinin de 'mega' olduğunu kanıtladı. Ünlü sanatçı, Münih konseri öncesi ailesi aracılığıyla kendisine ulaşan Elif Su'yu kulisinde ağırladı.
Minik hayranının en büyük hayalinin kendisiyle tanışmak olduğunu öğrenir öğrenmez onunla bir araya gelen Tarkan, "İşte Megastar farkı" dedirtti.
Engelli minik hayranıyla bir araya gelen Tarkan, Elif Su ile selfie çekmeyi de ihmal etmedi.
Minik hayranının en büyük hayalinin kendisiyle tanışmak olduğunu öğrenir öğrenmez onunla bir araya gelen Tarkan, "İşte Megastar farkı" dedirtti.
Engelli minik hayranıyla bir araya gelen Tarkan, Elif Su ile selfie çekmeyi de ihmal etmedi.
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