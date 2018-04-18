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Mega yürek

Mega yürek
Avrupa turnesinde binlerce gurbetçiyi mest eden Tarkan, önceki gün ise kalbinin de 'mega' olduğunu kanıtladı. Ünlü sanatçı, Münih konseri öncesi ailesi aracılığıyla kendisine ulaşan Elif Su'yu kulisinde ağırladı.
Minik hayranının en büyük hayalinin kendisiyle tanışmak olduğunu öğrenir öğrenmez onunla bir araya gelen , "İşte Megastar farkı" dedirtti.



Engelli hayranıyla bir araya gelen Tarkan, ile selfie çekmeyi de ihmal etmedi.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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