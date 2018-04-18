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Karizma çizildi

Yeni neslin en pahalı ve karizmatik iki ismi, miniklere yenildi! Kadrosu çocuklardan oluşan ‘’ filmi, geçtiğimiz hafta sonu başrolünde ile Kerem Bürsin’in rol aldığı ‘’dan 2 kat fazla izlendi

Karizma çizildi
Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'in karizması yerlebir! İki ünlü ismin başrolünde yer aldığı 'Can Feda' filmi, büyük umutlarla vizyona girse de umduğunu bulamadı. İlk 3 günde 110 bin kişi tarafından izlenen film, 10 günün sonunda ise sadece 221 bin 678 seyirciye ulaştı. Toplamda 2 milyon 650 bin lira hasılat elde eden film, iki yıldızın aldığı ücretler ve aksiyon sahneleri için harcanan paralar düşünüldüğünde bekleneni karşılayamadı.

MİNİKLERDEN BÜYÜK FARK!
Filmin aynı zamanda yapımcısı da olan ile Kerem Bürsin, de kadrosunda minik oyuncuların olduğu 'Bizim Köyün Şarkısı' filminin de hayli gerisinde kaldı. 18 günde 512 bin kişi tarafından izlenen film, geçtiğimiz hafta sonu da 'Can Feda'ya fark attı. Özçivit ile Bürsin'i izlemek için sinemaya yaklaşık 51 bin kişi giderken 'Bizim Köyün Şarkısı' geride bıraktığımız hafta sonu yaklaşık 90 bin kişi tarafından izlendi. İki film arasındaki bu fark ise "Burak ile Kerem'in karizmasını, minikler çizdi" dedirtti.

HAFTA SONU SEYİRCİ


89.079 kişi



50.863 kişi
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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