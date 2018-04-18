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Hızlı delikanlı

Hızlı delikanlı
Davıd ile Victoria Beckham'ın 19 yaşındaki oğulları Brooklyn, hızlı çapkın kesildi. Uzun süredir Chloe Grace Moretz ile aşk yaşayan delikanlı, 'da iki güzelle yakınlaştı. Beckham, önce Lexi Wood isimli güzelle ardından da Meredith Mickleson adlı modelle samimiyeti ilerletti.



Model Lexi Wood, kendisiyle öpüştükten sonra başkasıyla samimi bir şekilde gördüğü Beckham'a çok kızgın!
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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