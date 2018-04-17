;
Yol Durumu
  1. Çıtır eğlence
  2. Aşk yeniden

Türk şifası

1 yıldır eşiyle yaşadığı ’da omzundan i gören , sağlığına ’de kavuştu

Türk şifası
Eşi Selim Sarı ile ABD'de yaşayan , şifayı Türkiye'de buldu. 45 yaşındayken oğlu Aslan'ı kucağına alan eski manken, 1 yıldır her iki omzunda 'sıkışma sendromu' denilen rahatsızlık yaşıyordu. 'da kortizon iğneleri ve fizyoterapi isi gören Didem Uzel, Türkiye'de kalıcı çözüme ulaştı.
İstanbul'daki bir klinikte radyofrekans, fizik tedavi uygulamaları, manüel terapiler ve egzersiz programıyla sağlığına kavuşan Didem Uzel, "Atatürk boşuna 'Beni Türk doktorlarına emanet edin' dememiş. Artık ağrılarım tamamen bitti" dedi.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ