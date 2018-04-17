Türk şifası

Eşi Selim Sarı ile ABD'de yaşayan Didem Uzel, şifayı Türkiye'de buldu. 45 yaşındayken oğlu Aslan'ı kucağına alan eski manken, 1 yıldır her iki omzunda 'sıkışma sendromu' denilen rahatsızlık yaşıyordu. Amerika'da kortizon iğneleri ve fizyoterapi tedavisi gören Didem Uzel, Türkiye'de kalıcı çözüme ulaştı.
İstanbul'daki bir klinikte radyofrekans, fizik tedavi uygulamaları, manüel terapiler ve egzersiz programıyla sağlığına kavuşan Didem Uzel, "Atatürk boşuna 'Beni Türk doktorlarına emanet edin' dememiş. Artık ağrılarım tamamen bitti" dedi.
İstanbul'daki bir klinikte radyofrekans, fizik tedavi uygulamaları, manüel terapiler ve egzersiz programıyla sağlığına kavuşan Didem Uzel, "Atatürk boşuna 'Beni Türk doktorlarına emanet edin' dememiş. Artık ağrılarım tamamen bitti" dedi.
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