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Çıtır eğlence

Çıtır eğlence
Hollywood'un en çapkın isimlerinden Leonardo DiCaprio ile çıtır sevgilisi Camila Morrone arasındaki ihanet krizi aşıldı. Geçtiğimiz haftaki dedikodulara göre 20 yaşındaki manken, 43 yaşındaki yıldızla birlikteyken tek gecelik bir ilişki yaşamıştı.
Ancak dedikoduların asılsız olduğu; önceki akşam Kaliforniya'da düzenlenen Coachella Festivali'nde ortaya çıktı. ile kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi, dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği festivalde romantik anlar yaşadı. Tanınmamak için gözlüğünü ve kapüşonunu hiç çıkarmayan Leo, yine de objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.



Camila Morrone
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