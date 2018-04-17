Aşk yeniden

Çalkantılı aşklarını son olarak 2016'da noktalayan Bella Hadid ile sahne adı 'The Weeknd' olan 25 yaşındaki rapçi Abel Tesfaye, yine yakınlaştı. Geçtiğimiz gece Coachella'da verdiği konseri sırasında diğer eski aşkı Selena Gomez için gözyaşı döken rapçi, ertesi gün ise Hadid ile dudak dudağaydı.