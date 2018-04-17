Çalkantılı aşklarını son olarak 2016'da noktalayan Bella Hadid ile sahne adı 'The Weeknd' olan 25 yaşındaki rapçi Abel Tesfaye, yine yakınlaştı. Geçtiğimiz gece Coachella'da verdiği konseri sırasında diğer eski aşkı Selena Gomez için gözyaşı döken rapçi, ertesi gün ise Hadid ile dudak dudağaydı.
Aşk yeniden
Etiketler: Selena Gomez , Bella Hadid , Abel Tesfaye
- 17 Nisan 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.