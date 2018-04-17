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Doğa'nın pandası

Doğanın pandası
Bebeklerini kucağına almak için gün sayan Doğa Rutkay, önceki gün eşi Kerimcan Kamal ile Park Residences Cadde'deki Park Çadır Buluşmaları'na katıldı. Yaklaşık 6 aylık hamile olan sempatik, oyuncu şunları söyledi:
"Yurt dışında doğum yapanlara karşı değilim ama bu, benlik bir hareket değil" dedi. Ünlü oyuncu, eşi içinse "Bu korunmaya muhtaç bir panda, soyu tükeniyor" diyerek güldürdü.

Aydın HAMZA
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