Doğa'nın pandası

; 28 / 11 28 / 11 23 / 9 16 / 0 23 / 7 29 / 5 24 / 7 25 / 18 14 / -4 20 / 5 27 / 17 23 / 11 24 / 7 25 / 5 19 / 0 25 / 12 23 / 5 14 / 2 24 / 4 24 / 9 25 / 12 20 / 12 25 / 3 25 / 4 28 / 15 25 / 5 25 / 9 23 / 11 25 / 6 23 / 5 16 / -2 25 / 8 27 / 11 16 / 8 21 / 1 15 / 5 27 / 11 20 / 6 23 / 9 24 / 17 19 / 10 24 / 16 27 / 14 30 / 5 25 / 9 15 / -2 26 / 3 23 / 2 25 / 7 24 / 11 24 / 6 27 / 12 24 / 13 27 / 11 25 / 7 25 / 8 26 / 14 21 / 11 24 / 12 20 / 7 22 / 4 22 / 5 16 / 7 28 / 14 17 / 9 25 / 11 16 / 7 24 / 10 14 / 8 22 / 2 29 / 12 17 / 9 16 / 9 25 / 3 16 / 8 25 / 5 26 / 11 14 / 1 20 / 10 22 / 1 17 / 8 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İçel İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Bebeklerini
kucağına almak için
gün sayan
Doğa Rutkay,
önceki gün
eşi
Kerimcan Kamal
ile Park Residences
Cadde'deki Park Çadır
Buluşmaları'na katıldı.
Yaklaşık
6 aylık hamile olan
sempatik, oyuncu
şunları söyledi:
"Yurt dışında doğum yapanlara karşı değilim ama bu, benlik bir hareket değil"
dedi. Ünlü
oyuncu, eşi içinse
"Bu korunmaya muhtaç bir panda, soyu tükeniyor"
diyerek
güldürdü.
Aydın HAMZA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.