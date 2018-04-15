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’dan eşine destek

Yaptırdığı estetiklerle son günlerde gündemden düşmeyen 'ye gelen eleştirilere eşi noktayı koydu.

Tolgahan Sayışman’dan eşine destek

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Sayışman, Abazi'nin sadece 2 kez burun ameliyatı olduğunu dile getirip ekledi:

"İnsanların ağzı torba değil ki büzesin. Eşim bakım yapmayı seviyor. Ancak 15 yaşındaki fotoğraflarının gündeme gelmesinden rahatsız. Burun estetiği var; ama sanki yüz nakli yapılmış gibi muamele gösteriliyor."

Aydın HAMZA

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