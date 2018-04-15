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  1. Aşka gem vurulmaz

-Aslı Enver ilişkisiyle ilgili şok iddia

2.5 yıllık ilişkilerini ani bir kararla noktalayan ve Aslı Enver ilişkisinde ilginç detaylar ortaya çıkıyor.

Önceki gün ayrıldıkları ortaya çıkan ve birbirlerini henüz sosyal medyadan silmeyen ve Aslı Enver'in aslında haftalar öncesinden ayrıldığı söyleniyor.

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  • 15 Nisan 2018, Pazar 11:44
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