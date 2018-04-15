Önceki gün ayrıldıkları ortaya çıkan ve birbirlerini henüz sosyal medyadan silmeyen Murat Boz ve Aslı Enver'in aslında haftalar öncesinden ayrıldığı söyleniyor.
Murat Boz-Aslı Enver ilişkisiyle ilgili şok iddia
2.5 yıllık ilişkilerini ani bir kararla noktalayan Murat Boz ve Aslı Enver ilişkisinde ilginç detaylar ortaya çıkıyor.
Etiketler: Murat Boz , asıl enver
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