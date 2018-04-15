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Yol Durumu
  1. Murat Boz-Aslı Enver ilişkisiyle ilgili şok iddia

olay çıkardı!

, önceki gece Ceren Akın'ı dinlemek için Dorocks XL'a gitti. Ancak iddialara göre, yan masasında oturan bir kadın hayranı yüzünden keyifli başlayan gecesi tatsız bitti.

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  • 15 Nisan 2018, Pazar 15:05
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