Tolga Sarıtaş, önceki gece Ceren Akın'ı dinlemek için Dorocks XL'a gitti. Ancak iddialara göre, yan masasında oturan bir kadın hayranı yüzünden keyifli başlayan gecesi tatsız bitti.
Tolga Sarıtaş olay çıkardı!
Etiketler: Tolga Sarıtaş
Tolga Sarıtaş, önceki gece Ceren Akın'ı dinlemek için Dorocks XL'a gitti. Ancak iddialara göre, yan masasında oturan bir kadın hayranı yüzünden keyifli başlayan gecesi tatsız bitti.
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